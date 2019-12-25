Забота о благосостоянии россиян: лучше деньгами

Российским властям не дает покоя тема улучшения благосостояния россиян. В 2019 году за счет снижения инфляционного давления на кошельки граждан удалось избежать провалов в доходах, и это уже хорошо. Однако Росстат успел «отличиться» под конец года и, сообщив об изменении расчетной базы, отчитался о росте доходов россиян на 0,8% с начала года, а не на 0,2%, как объявлялось до этого.

Ожидается, что в 2020 году за счет продолжения сокращения давления инфляции повседневная жизнь россиян станет проще. Однако улучшится ли реальный уровень благосостояния?

Для того чтобы люди стали состоятельнее, им нужен рост дохода. Российские работодатели — в данном случае, имеется в виду частный бизнес, — находятся в сложных условиях постоянных масштабных трат, от налогов до социальных обязательств, поэтому почти не имеют потенциала для увеличения уровня оплаты труда. Как только работодатели смогут конкурировать между собой за рабочую силу. зарплаты пойдут вверх. И вот тогда население станет чуть более уверенным в своих доходах.

В то же время, не стоит думать, что общее понижение инфляции автоматически позитивно скажется на наших кошельках. В начале года традиционно дорожают и услуги ЖКХ, и ряд товаров и услуг иного направления. Единомоментное повышение расходов не может не сказаться на платежеспособности населения, какие бы низкие цифры по индексу потребительского доверия не демонстрировались бы.

Может быть, благосостояние россиян в 2020 году и не улучшится заметным образом. Однако и предпосылок для его активного ухудшения тоже нет, и это хорошо.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»