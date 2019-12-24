Связь-Банк снижает ставки по всем ипотечным продуктам

Связь-Банк в очередной раз снизил ставки по ипотечным продуктам. Корректировка по «Военной ипотеке» составила 0,25 п.п. Теперь участники НИС смогут получить кредит на приобретение жилья по ставке 8,6% годовых. Минимальная ставка на покупку жилья по программе «Новостройка» снизилась на 0,15 п.п до 8,2% годовых, а по программе «Твоя ипотека», применимой для вторичного рынка, – на 0.1 п.п. до 8,8% годовых.

Пониженная ставка предлагается держателям зарплатных карт Связь-Банка и клиентам «Акционных партнеров» - компаний, заключивших с банком соглашения о сотрудничестве по ипотечному кредитованию, при условии оформления обязательных и рекомендуемых видов страхования.

Ипотечные программы Связь-Банка неизменно занимают высокие места в рейтингах кредитов на приобретение жилой и коммерческой недвижимости. Согласно последнему исследованию, проведенному ООО «Русипотека», Связь-Банк входит в десятку крупнейших банков России по интенсивности регионального присутствия.