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Банк Авангард открыл в Москве дополнительный офис «Большая Полянка»

24 декабря 2019

23 декабря открылся новый офис банка Авангард «Большая Полянка».

В офисе можно получить полный комплекс услуг для физических и юридических лиц: открытие счетов юридических лиц и расчетно-кассовое обслуживание; вклады в рублях и иностранной валюте; денежные переводы Western Union, Contact, Юнистрим; валютно-обменные операции. Офис выпускает и обслуживает расчетные и кредитные карты Visa, Mastercard и Мир.

Адрес нового офиса: Москва, ул. Большая Полянка, д. 24/2, стр. 4,  режим работы: понедельник-пятница, с 09:30 до 17:30.

Банк Авангард присутствует в 75 городах России. В Москве у банка около 100 офисов экспресс-формата и 8 больших отделений, включая новый офис «Большая Полянка».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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