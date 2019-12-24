Причина аварии на теплосетях в Иркутске – изношенность теплопровода

Восемь административных зданий и три общежития в иркутском Академгородке планируется подключить к теплу сегодня. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров.

По его словам, вчера в вечернее время на тепловых сетях двенадцатого коллектора на пересечении улиц Лермонтова и Улан-Баторской в Иркутске в результате порыва трубы горячая вода залила проезжую часть. Повреждение произошло на трубопроводе диаметром 200 мм.

– Меры, принятые администрацией города с привлечением специализированных организаций, позволили локализовать аварию. Ранее теплосети находились в федеральной собственности, около 2011 года были переданы в муниципальную. Причина повреждения – износ тепловых сетей. Муниципальное предприятие «Теплоэнергосервис», другие специализированные организации ведут работы по устранению технологического нарушения, – сообщил Евгений Ветров.

Все жилые дома и объекты соцкультбыта в Академгородке минувшей ночью были подключены к отоплению. В составе аварийных бригад работали около 40 человек, больше десяти единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.