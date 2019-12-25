Иркутская область в тройке регионов-лидеров по росту цен на «вторичку» с начала 2019 года

Специалисты портала Domofond.ru изучили динамику стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья в регионах России с января по ноябрь 2019 года. В тройку лидеров по росту цен среди 79 субъектов Федерации возглавили Москва, Якутия и Иркутская область.
В целом по России цены на вторичные квартиры с начала 2019 года выросли на 5,3%, до 67 103 руб. за кв. м по итогам ноября. «Квадрат» на вторичном рынке подорожал в 64 регионах страны, только в 15 регионах цены на вторичном рынке жилья снизились.
Где вторичные квартиры подорожали сильнее всего?
Лидером рейтинга стала Москва. В столице с января по ноябрь квадратный метр вырос в цене на 12,9%, с 221 388 до 249 843 руб.
Второе место у Республики Саха (Якутии), где цены поднялись на 11,7%, с 53 855 до 60 152 руб.
Третью позиции заняла Иркутская область, здесь «квадрат» подорожал на 10,5%, до 55 929 руб.
Топ-10 замыкает Санкт-Петербург: темпы роста цен на вторичном рынке здесь в два раза ниже, чем в Москве: 6,5%. В январе средняя стоимость квадратного метра здесь составляла 124 157 руб., а в ноябре — 132 190. В Ленобласти цены выросли на 7%, до 59 576 руб.
По мнению экспертов Domofond.ru, подорожание квадратного метра на вторичном рынке регионов может быть связано как с удешевлением ипотеки, так и с ростом цен на новостройки. С января по ноябрь этого года средняя стоимость «квадрата» в новых домах поднялась на 10%, повышение коснулось абсолютного большинства крупных городов. В результате роста цен на строящуюся недвижимость спрос в некоторых регионах мог частично перераспределиться в пользу вторичного жилья.
10 регионов — лидеров по росту цен на вторичные квартиры (январь – ноябрь 2019 г.)
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
Цена в январе 2019 г., руб./кв. м
|
Цена в ноябре 2019 г., руб./кв. м
|
Динамика
|
1
|
Москва
|
221 388
|
249 843
|
12,9%
|
2
|
Саха (Якутия)
|
53 855
|
60 152
|
11,7%
|
3
|
Иркутская область
|
50 621
|
55 929
|
10,5%
|
4
|
Амурская область
|
59 581
|
65 439
|
9,8%
|
5
|
Адыгея
|
39 273
|
42 890
|
9,2%
|
6
|
Приморский край
|
70 088
|
75 495
|
7,7%
|
7
|
Республика Алтай
|
43 679
|
46 945
|
7,5%
|
8
|
Ленинградская область
|
55 700
|
59 576
|
7,0%
|
9
|
Костромская область
|
40 988
|
43 741
|
6,7%
|
10
|
Санкт-Петербург
|
124 157
|
132 190
|
6,5%