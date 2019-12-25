Иркутская область в тройке регионов-лидеров по росту цен на «вторичку» с начала 2019 года

Специалисты портала Domofond.ru изучили динамику стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья в регионах России с января по ноябрь 2019 года. В тройку лидеров по росту цен среди 79 субъектов Федерации возглавили Москва, Якутия и Иркутская область.

В целом по России цены на вторичные квартиры с начала 2019 года выросли на 5,3%, до 67 103 руб. за кв. м по итогам ноября. «Квадрат» на вторичном рынке подорожал в 64 регионах страны, только в 15 регионах цены на вторичном рынке жилья снизились.

Где вторичные квартиры подорожали сильнее всего?

Лидером рейтинга стала Москва. В столице с января по ноябрь квадратный метр вырос в цене на 12,9%, с 221 388 до 249 843 руб.

Второе место у Республики Саха (Якутии), где цены поднялись на 11,7%, с 53 855 до 60 152 руб.

Третью позиции заняла Иркутская область, здесь «квадрат» подорожал на 10,5%, до 55 929 руб.

Топ-10 замыкает Санкт-Петербург: темпы роста цен на вторичном рынке здесь в два раза ниже, чем в Москве: 6,5%. В январе средняя стоимость квадратного метра здесь составляла 124 157 руб., а в ноябре — 132 190. В Ленобласти цены выросли на 7%, до 59 576 руб.

По мнению экспертов Domofond.ru, подорожание квадратного метра на вторичном рынке регионов может быть связано как с удешевлением ипотеки, так и с ростом цен на новостройки. С января по ноябрь этого года средняя стоимость «квадрата» в новых домах поднялась на 10%, повышение коснулось абсолютного большинства крупных городов. В результате роста цен на строящуюся недвижимость спрос в некоторых регионах мог частично перераспределиться в пользу вторичного жилья.

10 регионов — лидеров по росту цен на вторичные квартиры (январь – ноябрь 2019 г.)

Место в рейтинге Регион Цена в январе 2019 г., руб./кв. м Цена в ноябре 2019 г., руб./кв. м Динамика 1 Москва 221 388 249 843 12,9% 2 Саха (Якутия) 53 855 60 152 11,7% 3 Иркутская область 50 621 55 929 10,5% 4 Амурская область 59 581 65 439 9,8% 5 Адыгея 39 273 42 890 9,2% 6 Приморский край 70 088 75 495 7,7% 7 Республика Алтай 43 679 46 945 7,5% 8 Ленинградская область 55 700 59 576 7,0% 9 Костромская область 40 988 43 741 6,7% 10 Санкт-Петербург 124 157 132 190 6,5%



