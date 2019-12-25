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Иркутская область в тройке регионов-лидеров по росту цен на «вторичку» с начала 2019 года

25 декабря 2019

Специалисты портала Domofond.ru изучили динамику стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья в регионах России с января по ноябрь 2019 года. В тройку лидеров по росту цен среди 79 субъектов Федерации возглавили Москва, Якутия и Иркутская область.

В целом по России цены на вторичные квартиры с начала 2019 года выросли на 5,3%, до 67 103 руб. за кв. м по итогам ноября. «Квадрат» на вторичном рынке подорожал в 64 регионах страны, только в 15 регионах цены на вторичном рынке жилья снизились. 

Где вторичные квартиры подорожали сильнее всего?

Лидером рейтинга стала Москва. В столице с января по ноябрь квадратный метр вырос в цене на 12,9%, с 221 388 до 249 843 руб.

Второе место у Республики Саха (Якутии), где цены поднялись на 11,7%, с 53 855 до 60 152 руб.

Третью позиции заняла Иркутская область, здесь «квадрат» подорожал на 10,5%, до 55 929 руб.

Топ-10 замыкает Санкт-Петербург: темпы роста цен на вторичном рынке здесь в два раза ниже, чем в Москве: 6,5%. В январе средняя стоимость квадратного метра здесь составляла 124 157 руб., а в ноябре — 132 190. В Ленобласти цены выросли на 7%, до 59 576 руб.

По мнению экспертов  Domofond.ru,  подорожание квадратного метра на вторичном рынке регионов может быть связано как с удешевлением ипотеки, так и с ростом цен на новостройки. С января по ноябрь этого года средняя стоимость «квадрата» в новых домах поднялась на 10%, повышение коснулось абсолютного большинства крупных городов. В результате роста цен на строящуюся недвижимость спрос в некоторых регионах мог частично перераспределиться в пользу вторичного жилья.

10 регионов — лидеров по росту цен на вторичные квартиры (январь – ноябрь 2019 г.)

Место в рейтинге

Регион

Цена в январе 2019 г., руб./кв. м

Цена в ноябре 2019 г., руб./кв. м

Динамика

1

Москва

221 388

249 843

12,9%

2

Саха (Якутия)

53 855

60 152

11,7%

3

Иркутская область

50 621

55 929

10,5%

4

Амурская область

59 581

65 439

9,8%

5

Адыгея

39 273

42 890

9,2%

6

Приморский край

70 088

75 495

7,7%

7

Республика Алтай

43 679

46 945

7,5%

8

Ленинградская область

55 700

59 576

7,0%

9

Костромская область

40 988

43 741

6,7%

10

Санкт-Петербург

124 157

132 190

6,5%

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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