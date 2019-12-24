В иркутском Академгородке продолжают устранять аварию на теплосетях

На месте коммунальной аварии в штабе мобильного пункта управления администрации Иркутска глава города Дмитрий Бердников провел оперативное совещание по текущей ситуации. Работы по устранению повреждений продолжаются, специалисты локализовали участок трубопровода, нуждающийся в ремонте, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

На месте работают городские службы, в ликвидации задействованы аварийные бригады МКУ «Безопасный город», МУП «Иркутскавтодор», МУП «ТЭСИ», МУП «Водоканал».

Специалисты ПАО «Иркутскэнерго» с помощью специального оборудования определяют место прорыва. Если в ближайшее время его не удастся обнаружить, будет полностью заменен весь участок трубы – материалы уже заказаны, их доставляют в Иркутск. Как отмечают сетевики, работы осложняются тем, что трубопровод на данном участке в очень изношенном состоянии, также он изолирован железобетонными конструкциями.

Накануне дежурная бригада МУП «Иркутскавтодор» обработала проезжую часть Лермонтова и прилегающих улиц, где произошел разлив воды. Для предотвращения обледенения асфальт обработали песко-соляной смесью, откачали воду. Утром также была проведена обработка дорожного покрытия для обеспечения безопасности движения в этом районе.

Как сообщил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко, все жилые дома и соцобъекты Академгородка еще ночью были подключены к отоплению – существенного понижения температуры в системе не произошло. Пока еще без отопления остаются 11 административных корпусов и 3 общежития университета. В них проживает около полутора тысячи человек, большая часть из них уже разъехались на новогодние праздники. Дежурная бригада МУП «Безопасный город» постоянно мониторит температуру в жилых корпусах. На случай возможного осложнения ситуации подготовлены генераторы и воздушные «пушки» (воздуходувы) для обогрева зданий.