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Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает развивать социальные проекты в регионах

24 декабря 2019

В декабре 2019 года Банк стал участником рабочей группы по разработке проекта предоставления финансовых и нефинансовых сервисов для жителей Чукотского автономного округа.

Правительством Чукотского автономного округа было подписано распоряжение о создании рабочей группы по разработке проекта предоставления финансовых и нефинансовых сервисов для жителей Чукотского автономного округа по картам платежной системы «Мир». В состав группы вошел руководитель управления дебетовых карт и карточных технологий Азиатско-Тихоокеанского Банка - Станислав Феоктистов.

«Банк уделяет большое внимание социальным проектам регионов и продвижению нефинансовых сервисов по картам МИР. Уже сейчас успешно работают «Транспортные социальные карты Амурской области», «Транспортные социальные карты ЕАО», «Карта жителя Приморского края». В 2020 год мы планируем вовлечь все регионы Банка в социальные и компасные проекты совместно с НСПК МИР», – отметил советник Председателя Правления АТБ Виктор Курнаков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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