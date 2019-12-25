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"Аэрофлот" закроет VIP-залы в Иркутске

25 декабря 2019

"Аэрофлот" с 25 декабря закроет бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов Иркутска, Новокузнецка и Якутска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам класса бизнес. Об этом сообщает «Интерфакс».

В качестве компенсации пассажирам будут начислять по 3 тыс. миль. Пассажирам бизнес-класса также будут дарить ваучер на 2 тыс. рублей. Им можно воспользоваться при оплате последующей перевозки и дополнительных услуг на собственных рейсах ПАО "Аэрофлот" в течение одного года с даты его оформления.

До этого бесплатный вход в VIP-залы в Иркутске, Новокузнецке и Якутске был закрыт только для владельцев "золотых" бонусных карт "Аэрофлота" с билетами в эконом-классе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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