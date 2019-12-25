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Симуляционно-тренинговый центр открылся в Иркутске

25 декабря 2019

Симуляционно-тренинговый центр открылся 24 декабря на базе медицинского колледжа. Центр является уникальным во всём СФО и открылся с целью проведения аккредитации медицинских работников и обучения студентов-медиков. об этом сообщили в региональном минздраве. 

Для закупки симуляционного оборудования было выделено больше 4,3 млн рублей рублей из областного бюджета и 1,6 млн из средств колледжа.

Центр реализует 12 образовательных программ по специальностям «акушерство и гинекология», «неонатология», «акушерское дело», «сестринское дело», «трансфузиология». В разработке находится 6 образовательных программ повышения квалификации по специальностям «анестезиология и реаниматология», «ультразвуковая диагностика», «хирургия».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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