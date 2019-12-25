Банк «Открытие» выплатит страховое возмещение вкладчикам ПАО «Невский банк»

Банк «Открытие» стал одним из победителей конкурса по выплатам страхового возмещения вкладчикам ПАО «Невский банк» (г. Санкт-Петербург), проводившегося государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Прием заявлений и иных необходимых документов, а также выдача средств начнутся 25 декабря 2016 года в отделениях банка «Открытие» (гиперссылка на список отделений) в городах Самара, Тольятти и Ульяновск.

Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) вкладчика в банке, но не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).

Как сообщалось, Банк России отозвал лицензию у ПАО «Невсский банк» 13 декабря 2019 г.