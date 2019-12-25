Банк «Открытие» предоставил 15 млрд рублей крупнейшему российскому экспортеру мяса птицы

Банк «Открытие» предоставил финансирование в сумме более 15 млрд рублей крупнейшему экспортеру и второму по величине производителю и переработчику мяса птицы в России – ГАП «Ресурс».

Финансирование включает в себя пул сделок, включая инвестиционное и краткосрочное кредитование, кредитование проектов и деятельности под целевые государственные программы Министерства сельского хозяйства РФ.

Сотрудничество предполагает реализацию зарплатного проекта, а также полный комплекс продуктов группы «Открытие», включая факторинг, лизинг, страховые услуги.

Нынешний формат сотрудничества рассчитан на срок до 8 лет.

Виктор Николаев, член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие»: Сотрудничество банка «Открытие» и компании ГАП «Ресурс» предполагает взаимодействие по широкому спектру продуктов нашей группы, что, надеемся, позволит нашему партнеру эффективно реализовывать новые проекты в России и усилить позиции на внешних рынках».

Виктор Наурузов, председатель Совета директоров «ГАП «Ресурс»: «Сотрудничество с банком «Открытие» будет способствовать эффективному решению стратегических задач компании. В частности, дальнейшему развитию экспортного направления деятельности и наращиванию совокупного объёма экспорта до 200 тысяч тонн ежегодно».