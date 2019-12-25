Основным владельцем «БАНК УРАЛСИБ» стала Людмила Коган

23 декабря 2019 года произошло изменение в составе акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Акционером, владеющим пакетом 81,809 % процентов акций, стала Людмила Коган.

Людмила Валентиновна Коган окончила Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ). Получила второе высшее образование по специальности «Юриспруденция» на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

Трудовую деятельность начала в Ленинградском государственном проектно-технологическом институте в 1988 – 1994 гг.

В 1994 - 2001 гг. – юрисконсульт Промышленно-строительного банка.

В 2002 – 2007 гг. – директор строительной дирекции ЗАО «Банкирский Дом Санкт-Петербурга».

С 2007 года – генеральный директор ЗАО «БФА-Девелопмент».

Удостоена звания «Почетный строитель России».