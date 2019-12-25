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Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»

25 декабря 2019

Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!». Акция проводится Банком УРАЛСИБ совместно с международной платёжной системой Masterсard. Всего в рамках акции разыгрываются 200 билетов на матчи Регулярного Чемпионата КХЛ сезона 2019-2020 гг.

Акция проводится для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, держателей бизнес-карт Mastercard, выпущенных Банком УРАЛСИБ. В рамках первых двух этапов акции «Болей за хоккей!» были награждены 64 клиента Банка. В первом этапе акции, который проходил с 1 октября по 31 октября 2019 года включительно, количество победителей составило 31 человек. По итогам второго этапа акции, который продлился с 1 по 30 ноября 2019 года включительно, были награждены 33 клиента.

Победители первых двух туров акции «Болей за хоккей!» получили по 2 билета на матч Континентальной хоккейной лиги в одном из городов проведения Регулярного Чемпионата КХЛ: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Челябинск, Нижний Новгород, Нижнекамск.

В настоящее время проходит третий тур акции, который продлится до 31 декабря 2019 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 29 февраля 2020 года.

Для того чтобы принять участие в акции «Болей за хоккей!», необходимо в течение периода действия акции оплачивать товары и услуги бизнес-картой Mastercard Банка УРАЛСИБ. При этом минимальная сумма одной транзакции должна составлять не менее 100 рублей, а общий объем трат по бизнес-карте за календарный месяц должен составлять не менее 15 000 рублей. Победитель определяется простым рейтингованием количества совершенных транзакций по картам клиентов Банка. Количество карт, которые можно использовать в рамках акции, не ограничено – Банк ведет подсчет количества транзакций по каждой бизнес-карте отдельно.

Один клиент может стать победителем только одного этапа.

Узнать подробности акции «Болей за хоккей!», о сроках передачи вознаграждения, а также о перечне операций по бизнес-картам, не участвующих в акции, и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а такжена сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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