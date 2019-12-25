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Дальневосточный банк сообщил об изменениях валютного законодательства

25 декабря 2019

Дальневосточный банк информирует, что с 01.01.2020 г. для юридических лиц вступают в силу следующие изменения валютного законодательства:

  • поэтапная отмена требования о репатриации экспортной выручки, если обязательства по внешнеторговому договору определены в российских рублях и расчеты осуществляются в российских рублях в отношении экспорта сырьевых товаров;
  • полная отмена требований о репатриации экспортной выручки в случае экспорта несырьевых товаров, работ, услуг и т. д.

При возникновении вопросов в связи с вводом в действие Инструкции, предлагаем вам обращаться к сотрудникам отдела валютного контроля обслуживающего офиса Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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