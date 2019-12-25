Курс на восток: Банк «Восточный» намерен стать банком первого выбора для бизнеса, работающего с китайскими партнерами

Банк «Восточный» будет расширять сотрудничество с компаниями из Китайской народной республики, а также намерен стать банком первого выбора для российских предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность с китайскими партнерами. Об этом на бизнес форуме АТЭС по малому и среднему предпринимательству - 2019 (APEC SME Business Forum 2019) в г. Шеньчжень заявил Председатель Правления банка «Восточный» Вячеслав Арутюнян.

«Являясь крупнейшим частным коммерческим банком на Дальнем Востоке, который по праву называют российскими воротами в Азию, «Восточный» уже много лет работает с китайскими финансовыми институтами. Наш банк стал одним из первых в России эмитентов карт китайской платежной системы UnionPay, а в прошлом году подписал соглашение с Хэйхэским Сельским Коммерческим Банком Китая об открытии взаимных корреспондентских счетов. Сегодня мы готовы осуществлять всестороннюю поддержку представителям МСБ, осуществляющим экспортно-импортные операции в Китае, оказывать экспертную помощь китайским компаниям, финансовым институтам и инвесторам, планирующим развивать сотрудничество с российскими партнерами», - сказал Вячеслав Арутюнян.

Председатель Правления «Восточного» отметил, что для этой работы в банке уже создана целая экосистема продуктов и сервисов для МСП, помогающая ускорить работу с китайскими контрагентами.

«Мы готовы в режиме онлайн оказывать весь спектр банковских услуг для МСП, реализующих российско-китайские проекты. Одновременно с этим мы будем расширять совместные программы сотрудничества с китайскими партнёрами и сделаем эту работу более системной», - подчеркнул он.

В рамках делового визита в Китай Вячеслав Арутюнян встретился с руководством Союза предпринимателей провинции Гуандун, Гонконга и Макао, с членами Гуандунской торговой палаты, с российскими предпринимателями, работающими в г. Шэньчжень, с руководством Совета по развитию торговли Гонконга, Гонконгской ассоциацией МСП, представителями объединений соотечественников в Гонконге, Всекитайской торговой палатой в Гонконге, представителями Генерального консульства России в Гонконге и Генеральным Консулом России в Гуанчжоу. Кроме того, Вячеслав Арутюнян посетил Гонконгский Центр поддержки малого и среднего бизнеса (SME Center), ведущие университеты Гонконга и г. Шэньчжень. В ходе деловых мероприятий обсуждались особенности и преимущества ведения бизнеса на юге Китая, актуальные вопросы российско-китайского делового сотрудничества, банковская поддержка российских предпринимателей, работающих с китайской стороной. Особое внимание было уделено теме китайских инвестиций в Россию.

Также в рамках визита Председатель Правления банка «Восточный» в городе Шэньчжень встретился с руководством одного из крупнейших коммерческих банков мира - China Merchants Bank. Во время переговоров с представителями банка они обсудили вопросы предоставления банковских услуг российским и китайским МСП, китайским туристам и турагентствам; возможности поставок наличных юаней на Дальний Восток, установления связей для торговли российскими и китайскими долговыми ценными бумагами (еврооблигации и локальные бонды); установки взаимных лимитов для операций на денежном рынке, включая сделки РЕПО, установления связей для совершения сделок на валютном рынке, включая сделки СВОП.

Деловая программа представителей банка «Восточный» стала частью визита делегации Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в Китай во главе с ее Президентом Александром Калининым. Целью визита делегации стало участие в Бизнес Форуме АТЭС по малому и среднему бизнесу (APEC SME Business Forum 2019), а также установление партнерских контактов российского и китайского бизнеса.