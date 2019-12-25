Кэшбэк за подарки: в Примсоцбанке стартовала неделя повышенного кэшбэка на товары для детей

Держатели дебетовых карт Примсоцбанка могут воспользоваться повышенным 5% кэшбэком на товары для детей в рамках акции «Кэшбэк за подарки!». Повышенных кэшбэк в данной категории действует с 23 по 29 декабря 2019 года.

В предыдущую неделю акции, с 16 по 22 декабря 2019 года держатели карт Примсоцбанка могли вернуть 5% от суммы покупок в книжных магазинах.

С 30 декабря по 5 января у клиентов Банка представится возможность сэкономить на покупках в кинотеатрах, парках развлечений, цирках, дельфинариях и океанариумах, а также в загородных, спортивных и оздоровительных клубах.

В последнюю неделю акции, с 6 по 12 января 2020 года кэшбэк будет действовать на покупку спортивных товаров.

Условия расчета и выплаты кэшбэка:

• Размер – 5% в выбранных категориях

• Сумма общего оборота по карте в выбранных категориях от 500,00 руб.

• Максимальная сумма выплаты – 3000,00 руб.

Если клиент совершит покупки во всех четырёх категориях с 5% кэшбэком, то он автоматически становится участником супер розыгрыша «Дополнительный кэшбэк» в размере 5 000 рублей. Пять победителей будут выбраны при помощи генератора случайных чисел в прямом эфире Instagram Примсоцбанка 21 января 2020 года. Выборка клиентов будет осуществляться по маскированному номеру карты (последние 4 знака).

Акция действует во всех подразделениях банка. В акции принимают участие держатели дебетовых карт Visa Classic, Gold и Platinum, MasterCard Standard и Gold, Мир Классическая и Премиальная. В акции не участвуют карты с программой лояльности «Примсоцбанк-S7 Priority».

Вознаграждение Cash-back начисляется в период с 20.01.2020г. – 31.01.2020г.

Получить подробную информацию об акции и о дебетовых картах Примсоцбанка можно в любом удобном отделении банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.