ГК «АСТОН» нарастит производство благодаря кредиту от РСХБ в рамках новой программы повышения конкурентоспособности

В рамках нового механизма льготного кредитования с обязательством по увеличению товарной массы Ростовский филиал АО «Россельхозбанк» выдал кредит ГК «АСТОН» – крупнейшему российскому производителю продуктов питания и пищевых ингредиентов, ведущему переработчику масличных культур.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Льготное кредитование сельхозпроизводителей предусмотрено постановлением Правительства РФ №512 от 26 апреля 2019 года. Его цель – наращивание реализации сельхозпродукции с помощью создания новой товарной массы.На протяжении более 20 лет «АСТОН» является одним из лидирующих отечественных предприятий по производству продуктов питания и пищевых ингредиентов и их экспорту. В составе компании свыше 20 подразделений в различных регионах РФ, включая заводы по производству и переработке растительного масла, предприятия по производству крахмалов и сиропов, элеваторные комплексы, терминалы на реке Дон, судоремонтный завод, сухогрузы класса «река-море», танкеры для перевозки растительных масел, балкеры для перевалки зерновых культур. Продукция предприятия известна в 35 государствах, среди которых Египет, Турция, Алжир, страны СНГ. В 2016 году компания заняла первое место в рейтинге «200 крупнейших компаний-экспортеров России» в пищевой промышленности.ГК «АСТОН» направит полученные от Ростовского филиала РСХБ средства на закупку масличных культур.«Получая кредит, ГК «АСТОН» принимает на себя обязательства по увеличению объемов производства. Мы приветствуем такой ответственный шаг со стороны бизнеса и видим в подписанном соглашении успешный пример синергии предпринимательства, государства и банковского сектора», – прокомментировала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.«Соглашения о повышении конкурентоспособности дают возможность сельхозтоваропроизводителям получать льготные кредиты на краткосрочные и инвестиционные цели, наращивать объемы производства, модернизировать существующие предприятия, реализовывать новые проекты. В наши планы входит дальнейшее сотрудничество с Россельхозбанком – надежным партнером и крупнейшим кредитором», – поделился мнением председатель совета директоров ГК «АСТОН» Вадим Викулов.Осенью РСХБ стал первым банком, выдавшим кредит в рамках программы повышения конкурентоспособности АПК. Заемщиком стал крупнейший российский производитель подсолнечного масла ГК «Юг Руси».