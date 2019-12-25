Как агрокомплекс «Горный» изменит социально-экономический ландшафт Урала

В городе Усть-Катав Челябинской области в декабре был собран первый урожай огурцов закрытого грунта – так торжественно открылся тепличный комплекс «Горный», крупнейший объект агрохолдинга «Чурилово» в регионе и один из самых больших на всем Урале. На открытии присутствовал Губернатор Алексей Текслер и инвестор Сергей Вайнштейн, свои поздравления по телемосту направили Министерство сельского хозяйства, Россельхозбанк, Фонд развития моногородов. Разбираемся, почему открытие предприятия – это гораздо больше чем просто запуск регионального бизнеса.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Уральский экономический район отстает от европейской части страны по востребованному объему производства овощей. Своеобразие этого района в том, что он является своего рода переходным между европейской частью страны, где мощностей по производству базовой сельхозпродукции, в основном, достаточно, и Сибирью и Дальним Востоком, где до сих пор налицо отставание и по свинине, и по мясу бройлера, и по мясу индейки, и по овощам, и особенно по молокосырью.Так, всему УЭР для удовлетворения внутреннего спроса требуется 40 тыс. тонн томатов защищенного грунта в год. Для сравнения – Западно-Сибирскому нужно 26 тыс. тонн, Восточно-Сибирскому и Дальневосточному – по 23 тыс. тонн. В целом имеющиеся мощности обеспечивают жителям Челябинской области потребление тепличных овощей на уровне 6,7 кг в год, а нормой считается 13 кг.В год расположившийся на площади 25 тыс. га высокотехнологичный комплекс будет давать до 35 тыс. тонн экологически чистой продукции (томаты, огурцы, зеленные культуры). В перспективе мощность комплекса может дойти до 45 тыс. тонн в год, к ассортименту добавятся грибы.Как отметил Алексей Текслер, «мы на треть увеличиваем мощность по закрытому грунту в целом в регионе. Мы закроем потребность региона, и отсюда, с Южного Урала, эта продукция пойдет в другие регионы нашей страны». Об этом говорит и генеральный директор агрокомплекса «Чурилово» Оксана Лицингер: «Мы обеспечим овощами не только Челябинскую область, но и организуем поставки в Башкирию, Приволжье и Центральный федеральный округ».Таким образом, главный эффект введения в строй самого крупного на Урале агрокомплекса состоит в том, что регион пополнит список субъектов, где внутренний спрос удовлетворен, а потребление доведено до общероссийского уровня. Сработал закон диалектики: количество перешло в качество.Наряду с масштабным продовольственным «апгрейдом», который касается всего населения Челябинской области и потребителей в других регионах, на сцену выходит конкретный город и судьба его жителей.Усть-Катав – один из 16 моногородов Челябинской области, в нем проживают примерно 22 тыс. человек. В течение 2010-2015 гг., по данным представителей комплекса, наблюдался отток населения, безработица сейчас составляет 4,7%, средняя зарплата – 21 тыс. рублей, что на 40% ниже регионального уровня. Создание комплекса кардинально улучшает судьбу моногорода: по словам инвестора проекта Сергея Вайнштейна, который презентовал его Алексею Текслеру 18 декабря, он создает 720 рабочих мест при том, что на местном рынке труда не хватало 500 вакансий. «Мы рады, что наш проект позволил трудоустроить такое количество жителей Усть-Катава. Надеюсь, в дальнейшем вклад наш в развитие города будет только расти», – сказал Сергей Вайнштейн, выражая благодарность руководству области и другим партнерам проекта за содействие.Наконец, финансовый фактор. «Считаю, что руководство области, Минсельхоз, Россельхозбанк и Фонд развития моногородов сообща решили целый ряд задач в Челябинской области одним точечным и эффективным действием. У агрокомплекса большое будущее, это центр экономического роста, это занятость и зарплаты. РСХБ инвестировал в агрокомплекс порядка 4,6 млрд рублей, возведение заняло всего полтора года. Сейчас тепличное овощеводство – это рентабельный бизнес, мы прошли с ним весь период становления в России, и «Горный» – еще один яркий пример данного направления», – говорит Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.Весь процесс производства в теплицах автоматизирован: от посадки до упаковки продукции на паллеты. Это позволяет тщательно следить за качеством овощей. Огурцы и томаты в «Горном» выращиваются способом малообъемной гидропоники, когда почву заменяет стерильный от вредителей и сорняков субстрат. Для защиты также выбран биологический способ – для этого создана собственная биолаборатория. Для полива и питания используется капельное орошение, требуемый уровень освещения обеспечивает система досветки. Идеальное соблюдение технологии контролируется с помощью компьютеров. Одного оператора достаточно, чтобы наблюдать за микроклиматом в теплице и другими важными показателями.Тепличный комплекс «Горный» построен при поддержке Фонда развития моногородов. За счет средств Фонда и Челябинской области создана инфраструктура объекта: построены подстанции, котельные, проложена автодорога, сети водо- и газоснабжения. «Запуск Агрокомплекса «Горный», Агрокомплекса «Мартыновский» в Курганской области и модернизация Агрокомплекса «Чурилово» увеличат валовый сбор продукции агрохолдинга до 100 тыс. тонн в год, что позволит войти в пятерку лидеров по производству овощей закрытого грунта в России», – рассказывает Оксана Лицингер.В планах – расширение комплекса за счет создания логистического центра с переработкой сельскохозяйственной продукции и комплекса легких теплиц. Это диверсифицирует бизнес и даст работу еще 800 соискателям.