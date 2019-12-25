Сбербанк предоставил кредитную линию на строительство Амурского газоперерабатывающего завода

Сбербанк принял участие в синдицированном кредите для ООО «Газпром переработка Благовещенск» в рамках сделки по организации проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

Помимо Сбербанка средства предоставляют более 20 европейских, азиатских и российских банков. Общий объем привлекаемого компанией «Газпром переработка Благовещенск» финансирования — 11,4 млрд евро. Сбербанк выступает не только в качестве кредитора, но и как Солидарный кредитор и Агент по кредиту российских коммерческих банков.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сделка с "Газпромом" - еще один шаг на пути укрепления взаимовыгодных партнерских отношений между нашими компаниями. Сбербанк всегда поддерживает подобные знаковые инициативы, осознавая всю важность финансирования крупнейших российских инвестиционных проектов, направленных на развитие экспортного потенциала регионов».

Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»:

«Амурский ГПЗ станет одним из самых мощных газоперерабатывающих заводов в мире. Его строительство идет полным ходом — на сегодняшний день проект готов уже на 54%. Завершение сделки по привлечению проектного финансирования — значимое событие для реализации проекта. Теперь его поддерживают наши давние надежные партнеры из Европы, Азии и России. И что особенно важно — мы впервые в своей истории привлекли проектное финансирование от китайских банков. Уверен, сделка станет фундаментом для укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества на ключевых для "Газпрома" финансовых рынках на долгосрочную перспективу».

Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе г. Свободного Амурской области. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия. Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. Инвестор и заказчик проекта — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (Группа СИБУР).