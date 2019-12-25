BAIKALSEA Company приняла участие в заседании Российско-Корейского Подкомитета по Дальнему Востоку и Сибири в Сеуле

BAIKALSEA Company (БАЙКАЛСИ Кампани) по приглашению Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Агентства по привлечению инвестиций приняла участие в заседании Российско-Корейского Подкомитета по Дальнему Востоку и Сибири, которое состоялось в Сеуле 12 декабря.

Российскую делегацию возглавлял заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, корейскую – заместитель Министра иностранных дел Республики Корея Ким Гунн. BAIKALSEA Company на мероприятии представлял директор по экспорту продукции в страны Азии Сергей Миненко.

Участники заседания обсудили продвижение перспективных двусторонних проектов, планируемых на территории российского Дальнего Востока и Сибири, вопросы, связанные с привлечением инвестиций.

Также в Сеуле состоялись встречи с представителями государственных ведомств Республики Корея, крупных корпораций этой страны, заинтересованными в совместном продвижении уникальной Байкальской воды BAIKALSEA Company на рынок Кореи и других стран Северо-Восточной Азии.

BAIKALSEA Company (БАЙКАЛСИ Кампани) — российский производитель байкальской воды в сегменте премиум, ведущий производитель бутилированной воды из артезианских источников: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), минеральной лечебно-столовой воды «Байкал Резерв» (BAIKAL RESERVE), а также глубинной байкальской воды BAIKAL430.