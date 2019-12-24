Сбербанк повторно подтвердил соответствие своей системы комплаенс-менеджмента требованиям международных стандартов

Сбербанк повторно подтвердил соответствие своей системы комплаенс-менеджмента требованиям комбинированных положений международных стандартов ISO/IEC 19600:2014 - Управление функцией комплаенс и ISO/IEC 37001:2016 - Система менеджмента противодействия взяточничеству в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; совершения сделок на основе инсайдерской информации; контроля конфликтов интересов; правил делового гостеприимства и противодействия коррупции.

Решение принято Комитетом по сертификации при независимом органе, созданном для оценки соответствия и являющемся ведущей организацией в области комплаенс-менеджмента. Сертификационный аудит провела команда ООО «АйСиЭс», эксклюзивного партнёра International Compliance Association (ICA) по оценке соответствия систем комплаенс-менеджмента в России и СНГ.

Сертификат действителен до 15 декабря 2022 года и предусматривает проведение надзорных аудитов на второй и третий годы после получения первичной сертификации.

«Сертификация системы комплаенс-менеджмента на соответствие международным стандартам и лучшим мировым практикам - залог профессионализма и честного ведения бизнеса, основанного на уважении и ответственности перед инвесторами, регуляторами и деловыми партнёрами» - отметила Заместитель Председателя Правления Сбербанка Б.И. Златкис.