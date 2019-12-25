Сбербанк и Тинькофф продолжают развивать сервис платежей и переводов

Сбербанк сообщает о старте сотрудничества с Тинькофф в рамках собственной QR-платформы. Теперь клиенты-пользователи мобильного приложения Тинькофф смогут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса Сбербанка «Плати QR».

Оплата по QR-коду позволяет безналично оплачивать товары и услуги там, где работает сервис «Плати QR» Сбербанка. В первую очередь, это компании, где нет традиционного эквайринга — небольшие магазины и салоны красоты, цветочные лавки, ярмарки, рынки и т.д.

Для совершения оплаты клиенту Тинькофф нужен только смартфон и мобильное приложение Тинькофф - сервис уже доступен на платформе iOS, на Android появится в ближайшее время.

Чтобы совершить покупку в разделе «Платежи» необходимо выбрать «Оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию.

«Плати QR» позволяет малому и микро бизнесу принимать безналичные платежи от покупателей без установки дополнительного оборудования и способствует увеличению продаж.

Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» или Тинькофф. Система проста в использовании и для кассиров, которые видят всю необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц Сбербанк Бизнес Онлайн.

Светлана Кирсанова, Заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Клиенты Сбербанка активно пользуются сервисом «Плати QR», так как он позволяет совершать платежи на том же уровне простоты и безопасности, к которому они привыкли. В рамках развития собственной QR-платформы мы предоставили аналогичную возможность клиентам нашего партнера, которые смогут не отказывать себе в привычном комфорте совершения безналичных платежей».

Анатолий Макешин, Заместитель Председателя Правления, Директор платежных систем Тинькофф:

«Это не первый наш партнерский проект со Сбербанком. Мы уже более года крайне успешно развиваем сервис переводов по номеру телефона между клиентами Тинькофф и Сбербанка, который запустили первыми на рынке. Теперь мы решили сделать аналогичный проект с QR-кодами и дать нашим клиентам возможность удобно и быстро совершать безналичные платежи через сервис «Плати QR» Сбербанка. Мы давно развиваем в нашем мобильном приложении оплату по QR-кодам - в свое время мы были одним из первых банков, который запустил QR-платежи для своих пользователей. Поэтому уверены, что сервис будет широко востребован у клиентов Тинькофф и способствует дальнейшему развитию сферы безналичных платежей в России».