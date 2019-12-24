Сбербанк организовал финансирование АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сбербанк заключил долгосрочное кредитное соглашение с «АО «ОХК «УРАЛХИМ» и предоставил финансирование в размере 3,9 млрд долларов США. Это позволит улучшить структуру кредитного портфеля компании, оптимизировав его по срокам и графику погашения, а также дает возможность для реализации инвестиционной программы «УРАЛХИМа».

Сделка структурирована как синдицированный кредит в российском праве (по форме документации Russian LMA).

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Благодаря подписанному соглашению мы сможем выйти на новый уровень двустороннего сотрудничества. Помимо традиционного банкинга, совместно с ʺУРАЛХИМомʺ мы сфокусируемся на создании решений с использованием Data Science, оптимизации процессов и управлении рисками с помощью искусственного интеллекта, совершенствовании систем кибербезопасности, а также на иных проектах компании, где могут быть использованы элементы платформы Сбербанка».

Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

«Утвержденная стратегия ʺУРАЛХИМаʺ до 2025 года подразумевает переход в стадию активного роста, включая следующие основные направления: технологическое совершенствование производства, расширение рынков сбыта и оптимизация логистики, разработка новых продуктов и платформенных решений, не связанных напрямую с производством удобрений, в т. ч. проекты по цифровизации в отрасли сельского хозяйства (Digital Agro). Данные планы требовали изменений в сложившуюся структуру финансирования. В этом году нам удалось существенно расширить сотрудничество с нашим многолетним партнером — Группой Сбербанк, который, понимая наши цели и амбиции, способен не только эффективно реализовывать даже самые сложно структурированные сделки, но и оказывать поддержку по внедрению цифровых решений в рамках экосистемы Сбербанка».