Сбербанк сообщает о кадровом назначении в Дирекции по развитию экосистемы (SberX)

Сбербанк сообщает о назначении Владислава Крейнина, вице-президента–директора по маркетингу Департамента маркетинга и коммуникаций, с 9 января 2020 года на должность вице-президента–директора по росту бизнеса (Chief Growth Officer) в Дирекции по развитию экосистемы (SberX). Он будет отвечать за развитие disrupt-функции в Группе, ускоренный рост ключевых направлений экосистемы, запуск новых бизнес-моделей в России и на зарубежных рынках.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Выделение отдельной функции, отвечающей за growth, — мировой тренд, которому уже последовали многие крупнейшие компании. Я рад, что это важное направление возглавит такой профессионал, как Владислав. Поздравляю с назначением и желаю удачи».

Владислав Крейнин начал свою карьеру в Сбербанке в 2015 году в блоке «Розничный бизнес». В ходе Agile-трансформации он стал лидером трайба «Особенные решения». В 2017 году был назначен на должность вице-президента–директора по маркетингу Департамента маркетинга и коммуникаций.

Владислав окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, Университет Хуана Карлоса в Мадриде по направлению «стратегический консалтинг в корпоративных коммуникациях», бизнес-школу ESERP по специальности «финансовый менеджмент», корпоративную программу развития руководителей высшего звена LBS.