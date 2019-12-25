Сбербанк представил новогодний ролик про Деда Мороза, роль которого исполнил Владимир Меньшов

Сбербанк накануне самого семейного и волшебного праздника выпустил новогодний ролик о том, как компании экосистемы Сбербанка помогают реализовывать мечты. Семейная видеоистория Деда Мороза повествует о том, как важно найти время для того, чтобы уделить внимание своим близким, особенно в канун такого прекрасного волшебного праздника как Новый Год.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Мы стремимся делать жизнь наших клиентов проще и удобнее. Все предложения компаний нашей экосистемы нацелены на то, чтобы сэкономить главный ресурс человека — время. В нашем новогоднем видеоролике помощниками в осуществлении добрых дел и праздничных чудес выступают сервисы экосистемы Сбербанка, благодаря которым люди освобождаются от повседневных хлопот, получая возможность проводить больше приятных часов в кругу родных и близких, и тратить свое время на то, что для них особенно ценно».

Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент Сбербанка по маркетингу, медиа, коммуникациям и рекламе:

«Новогодний ролик Сбербанка — это очень теплая и трогательная история о том, как важно быть вместе с близкими в Новый год. Он о любви, поддержке и исполнении желаний. Создавать настоящее волшебство для своих родных, находить время для общения — что может быть сегодня более ценным?»

Тимур Бекмамбетов, режиссёр:

«Онлайн-мир становится частью нашей жизни, в том числе сказочного и волшебного времени новогодних праздников. И современные технологии помогают нам самим совершать чудеса — об этом мы рассказываем в новом ролике. Какое оно — цифровое счастье и отличаются ли наши добрые дела в виртуальном мире от реальных? Дед Мороз и Снежа вместе отвечают на эти вопросы».

Также Сбербанк запустил специальный новогодний проект — «Шар обещаний», участником которого может стать любой желающий. Традиционно в конце года каждый из нас подводит итоги и обещает себе в следующем году стать лучше, проводить больше времени с семьей, работать эффективнее, заниматься спортом и многое другое. Но зачастую, уже в январе нас накрывает рутина и эти обещания, данные самому себе, забываются.

Сбербанк предлагает с 24 декабря 2019 года по 10 января 2020 года создать видео со своим обещанием на специальном лендинге — sber2020.ru — и выложить его на своих страницах в социальных сетях. Ваше обещание может быть связано с одной из тем, которые важны для каждого из нас: семья, друзья, работа, образование, «для себя», здоровье, добрые дела, путешествия, бизнес.

В течение будущего года помощница Деда Мороза Снежа — современная Снегурочка и новогодний эксперт по услугам банка, будет посылать полезные советы и предложения от Сбербанка и компаний экосистемы, помогая клиентам выполнять данные себе обещания.