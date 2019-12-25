Дом, квартиру, автомобиль и даже… миллиард можно выиграть с бонусами СПАСИБО и «Столото»

К крупнейшей программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» присоединился распространитель государственных лотерей «Столото».

Теперь участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы СПАСИБО на лотерейные билеты. Клиентам доступны билеты «Русского лото» и «Жилищной лотереи» и получить их можно, обменяв всего на 149 бонусов за штуку.

Для участия в акции, клиент выбирает лотерейный билет и обменивает бонусы на промо-код, который регистрирует на сайте или в мобильном приложении «Столото» и ждёт розыгрыша. Приобрести билеты можно до 1 апреля, а воспользоваться – до 30 апреля 2020 года.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Мы рады, что и у наших участников появилась возможность испытать своё везение в лотереях и выиграть крупные призы в обмен на бонусы СПАСИБО. Акция доступна на сайте и мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка» - участнику достаточно сделать пару кликов в выборе лотерейного билета и регистрации промо-кода».

Антон Шапиро, генеральный директор «Столото»:

«Уверены, что бонусы СПАСИБО актуальны для многих участников лотерей. Не исключено, что купленный таким способом билет выиграет главный приз Новогоднего тиража «Русского лото» – миллиард рублей. Здорово, что клиент «Сбербанка», потративший всего 149 бонусов, может стать первым в России лотерейным миллиардером».