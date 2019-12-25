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80 млн рублей направят на медоборудование для онкоотделения детской больницы в Иркутской области

25 декабря 2019

В 2020 году на приобретение оборудования для оснащения онкологического отделения Иркутской государственной областной детской клинической больницы направят около 80 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве. 



В структуру больницы входит 11 специализированных подразделений: консультативно-диагностический центр, приемное отделение, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, операционный блок и другие.

В этом году для больницы приобрели оптический спектральный когерентный 3Д томограф, электрокардиограф, магниторезонансный томограф, 64-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф.

Ежегодно в этом медучреждении более 9800 детям оказывается стационарная помощь, выполняется более четырех тысяч оперативных вмешательств. Высокотехнологичную медицинскую помощь в больнице получают более шестисот малышей в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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