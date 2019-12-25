Иркутская область в ТОП-10 регионов по количеству проектов, реализованных при поддержке Фонда развития промышленности

По предварительным итогам уходящего 2019 года Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству профинансированных Фондом развития промышленности проектов, заняв 7 место среди почти 70 субъектов федерации, в которых были заключены договоры на льготные займы с участием ФРП.

Яна Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

На первом месте с большим отрывом — Московская область (46 проектов), также впереди сама столица (20 проектов), Санкт-Петербург (21 проект), Свердловская и Нижегородская области и Татарстан. В Иркутской области с участием Фонда развития промышленности РФ в общей сложности профинансировано 16 проектов: 1 обычный заём, 2 займа с участием Фонда развития промышленности Иркутской области, 11 лизинговых займов и 2 проекта по маркировке лекарств.

В числе последних проектов, получивших льготное финансирование от ФРП, — инвестиционная программа буровой компании ИНК и строительство завода по производству топливных гранул в Усть-Илимске ООО «ПИК Био» (совместно с ФРП Иркутской области).

«У ФРП достаточно жёсткие критерии одобрения заявок. И тем более ценно, что мы — в десятке самых активных регионов, — говорит директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко. — Нам удалось наладить очень эффективный процесс взаимодействия с коллегами из федерального Фонда, и я уверена, что в наступающем году наши позиции благодаря этому конструктивному подходу лишь укрепятся».

Справка

Фонд развития промышленности основан в 2014 году для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Распоряжение о создании ФРП Иркутской области подписано в 2016 году.

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку лекарств и повышение производительности труда.

Для реализации новых проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей.

Соглашение ФРП с Фондом развития промышленности Иркутской области даёт возможность производственным предприятиям Приангарья получать займы по совместным программам.