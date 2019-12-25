За месяц в Приангарье с продажи сняли 222 кг некачественной продукции животного происхождения

Итоги месячника качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения подвели в Иркутской области. Он проходил с 11 ноября по 10 декабря 2019 года. Месячник проводился для предотвращения заболеваний людей, связанных с употреблением некачественной продукции, а также пресечения поступления такой продукции на потребительский рынок региона. Об этом сообщили в областной администрации.

По обращениям граждан, поступившим на телефоны горячих линий в период месячника, приняты меры реагирования, факты несанкционированной торговли пресекались. Кроме того, информация о реализации некачественной продукции направлена в Управление Роспотребнадзора.

Службой ветеринарии Иркутской области совместно с сотрудниками полиции и представителями муниципальных образований проведено 80 инспекционных рейдов мест стихийной торговли с изъятием подконтрольной продукции, находящейся в незаконном обороте, с применением мер административных наказаний. При проведении контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 40 случаев нарушений законодательства в сфере ветеринарии.

По результатам проведенной работы вынесено 24 постановления об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 34 тыс. рублей. Снято с продажи опасной и некачественной продукции – 222 кг.

Специалисты Управления Россельхознадзора в рамках месячника на территории Иркутской области провели 11 внеплановых проверок, по результатам которых выявлено 22 нарушения законодательства в сфере ветеринарии, составлено 22 протокола об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 68 тыс. рублей и вынесено 12 предупреждений.