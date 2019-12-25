Жителей Иркутской области интересует, как оформить сертификат электронной подписи

На общероссийском дне приема кадастровой палаты Иркутской области жители больше всего интересовались, как оформить сертификат электронной подписи физического лица для пользования на порталах госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Кадастровой палаты также дали разъяснения о кадастровом учете и регистрации права собственности, предоставлении сведений из реестра недвижимости и уточнении границ земельных участков.

Жители региона спрашивали, какие документы необходимы для оформления купли-продажи жилья.

Также людей интересовало, как проверить, есть ли обременения на приобретаемое жилье.