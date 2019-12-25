Новости

Жителей Иркутской области интересует, как оформить сертификат электронной подписи

25 декабря 2019

На общероссийском дне приема кадастровой палаты Иркутской области жители больше всего интересовались, как оформить сертификат электронной подписи физического лица для пользования на порталах госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Специалисты Кадастровой палаты также дали разъяснения о кадастровом учете и регистрации права собственности, предоставлении сведений из реестра недвижимости и уточнении границ земельных участков.

Жители региона спрашивали, какие документы необходимы для оформления купли-продажи жилья.

Также людей интересовало, как проверить, есть ли обременения на приобретаемое жилье.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
5 лет назад в России начался финансовый кризис
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании