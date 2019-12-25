После вмешательства прокуратуры Усть-Удинская компания выплатила зарплату своим сотрудникам

В Усть-Удинском районе после вмешательства прокуратуры ООО «СибФорестТрейд» погасила задолженность по зарплате 117 работникам за первую половину ноября 2019 года. Компания должна была 783 542 рубля. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Кроме того, прокуратура района в отношении директора ООО «СибФорестТрейд» вынесла постановление о возбуждении дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений) и направила на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в области. Директора организации оштрафовали на 15 тыс. рублей.