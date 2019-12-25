Турбаза «Песчанка» возместила 1,4 миллиона рублей за ущерб почвам

С базы отдыха «Песчанка» в бюджет Иркутского района взыскан ущерб, причиненный почвам в сумме более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Базе отдыха запрещено работать до устранения нарушений требований законодательства об охране окружающей среды и правил пожарной безопасности.
Также организация должна очистить территорию от отходов, освободить самовольно занятый земельный участок, снести пирс, освободить берег от бани и туалета.
Также «Песчанка» обязали провести рекультивацию нарушенных земель.
Исполнение судебного акта находится на контроле природоохранного прокурора.
Напомним, на протяжении длительного времени на турбазе закапывали отходы производства и потребления в почве земли. В результате перемешивания почвенного слоя с коммунальными отходами плодородный слой почв был уничтожен.
Допускались розливы нефтесодержащих продуктов, что также причинило ущерб окружающей среде. Сточные воды не проходили надлежащую очистку и сливались на землю.
Такое равнодушное отношение к хрупкой экосистеме территории привело к тому, что концентрация загрязняющих веществ в пробах почвы превысила допустимые показатели в 212 раз.