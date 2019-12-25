Экономике нашли алюминиевую точку роста

Российские законодатели пообещали поддержать развитие отечественной алюминиевой отрасли как одной из точек роста экономики. Как сообщили в «Независимой газете», об этом сенаторы заявили на открывшейся в Совете Федерации выставке «Алюминий как основа инновационного развития регионов», которую организовала Алюминиевая ассоциация. Экспозиция продемонстрировала парламентариям, почему крылатый металл считается символом прогресса: высокотехнологичные алюминиевые решения можно эффективно применять во множестве отраслей и производств, от посуды и бытовой электропроводки до авиации и космических кораблей.

Такое разнообразие возможностей использования алюминия в экономике вызвано выгодным сочетанием его свойств. Это легкий, прочный, устойчивый к агрессивной среде материал, его можно многократно перерабатывать и использовать заново. Он экологичен: российский алюминий производится на основе чистой возобновляемой энергии ГЭС, что обеспечивает снижение углеродного следа по всей дальнейшей производственной цепочке, вплоть до конечного продукта (с учетом повышенного внимания в мире к проблемам сохранения климата это важный фактор конкурентоспособности на глобальных рынках). У алюминия очень «дружелюбная» к другим металлам кристаллическая решетка, поэтому на его основе можно разрабатывать всевозможные высокотехнологичные сплавы. Наконец, алюминий и его соединения доступны для потребителей и по объемам, и по цене.

Директор по развитию потребления алюминия в России и странах СНГ компании РУСАЛ Юрий Шивилов обратил внимание на некоторые новинки, выпускаемые компаниями по переработке крылатого металла. В первую очередь это специальные алюминиевые покрытия, которые можно использовать в труднодоступных районах для организации вертолетных посадочных площадок, мобильных временных дорог, площадок под стоянку спецтехники и в других целях. Покрытия состоят из легких, но чрезвычайно прочных алюминиевых плит – квадратный метр такого изделия выдерживает нагрузку до 548 т. Конструкцию легко перевезти в нужную точку, собрать, разобрать, причем установить ее можно в любом месте просто на грунт – это гораздо быстрее и проще, чем строить капитальную бетонную площадку. Такие покрытия позволят решать многие вопросы с транспортной доступностью, например, для санитарной авиации.

Еще один новый продукт связан с нефтегазовой отраслью – бурильные, насосно-компрессорные, обсадные трубы с высокой удельной прочностью, пластичностью, низким весом. Они будут востребованы, например, на скважинах с высоким содержанием сероводорода и при строительстве буровых установок в отдаленных районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в проектах добычи нефти и газа на континентальном шельфе.

Помимо этого в России в этом году наконец появилась возможность массового строительства легких, прочных и быстровозводимых алюминиевых мостов: такие проекты есть в Нижнем Новгороде, Красноярске, на Урале, в Восточной Сибири. Налажен выпуск бытовых кабелей с токопроводящими жилами из высокотехнологичного алюминиевого сплава, которые в два раза легче и 2,5 раза дешевле медных.

- Наша цель – 1,5 млн т внутреннего потребления в стране к 2025 году. Сейчас у нас приходится 6 кг алюминия на человека в год. Надо увеличивать до 26 кг, чтобы мы могли конкурировать в этом плане с Германией или Южной Кореей, - сказала вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления компании РУСАЛ Елена Безденежных.