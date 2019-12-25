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Центр по поддержке предпринимателей «Мой бизнес» открылся в Иркутске

25 декабря 2019

В Иркутске 5 декабря открылся единый центр по поддержке предпринимателей «Мой бизнес». Здесь предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут получить комплексную поддержку по принципу «одного окна» в виде профессиональных услуг для бизнеса, обучающих курсов, помощи в поиске инвесторов и финансирования. Об этом сообщили в региональном правительстве. 



Центр создан по национальному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Центр «Мой бизнес» объединил под одной крышей инфраструктуру поддержки предпринимательства региона: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Фонд микрокредитования Иркутской области, Иркутский областной гарантийный фонд, а также региональный Фонд развития промышленности, Агентство инвестиционного развития Иркутской области, Корпорацию развития Иркутской области, здесь же открыто 10 окон МФЦ для бизнеса, будут работать представители МСП Банка, Сбербанка, а также бизнес-омбудсмена Иркутской области.

Один из приоритетов Центра - индивидуальный подход и оказание комплексной, всесторонней поддержки  каждому бизнесмену. В центре предприниматель получит квалифицированную консультацию для развития своего бизнеса, вне зависимости от его стадии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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