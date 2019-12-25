На ул. Урицкого открыли главную новогоднюю ёлку Правобережного округа Иркутска

На улице Урицкого в Иркутске 24 декабря состоялось открытие главной ёлки Октябрьского района. Как сообщили в городской администрации, в честь этого события состоялся праздничный концерт «Пусть всем повезёт, или Остановка по требованию!». Для иркутян была подготовлена программа с участием новогодних персонажей, вокальных и танцевальных коллективов областного колледжа культуры, а также новогодняя ярмарка от мастеров «Иркутского Арбата».

Так, праздничные мероприятия запланированы на общественных территориях, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды». Совместно с ТОСами будут проведены уличные программы с участием Деда Мороза и Снегурочки в микрорайонах Искра, Зелёный, Лесной, Топкинский, в предместьях Радищева и Рабочее, в пади Грязнуха.

Кроме этого, 31 декабря с 23:00 у главной ёлки Иркутска в сквере Кирова начнется праздничная программа, в 1:00 состоится праздничный фейерверк. А 1 января в 15:00 юных иркутян приглашают на игровую программу «Очень новогодние дела».