Центральный рынок Иркутска оштрафован на 8,5 млн рублей

Центральный рынок Иркутска оштрафован на 8,5 млн рублей. Как сообщает УФАС по региону, между муниципальным предприятием и ЧОПом "Кодекс" было достигнуто антиконкурентное соглашение при проведении открытого конкурса.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило решение Иркутского УФАС России № 181/19 от 6 марта 2019 года, которое оспаривалось заинтересованными лицами в Арбитражном суде Иркутской области. 10 декабря 2019 года суд отказал в удовлетворении требований заявителей, решение антимонопольного органа признано законным и обоснованным.