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Центральный рынок Иркутска оштрафован на 8,5 млн рублей

25 декабря 2019

Центральный рынок Иркутска  оштрафован на  8,5 млн рублей. Как сообщает  УФАС по региону, между муниципальным предприятием и ЧОПом "Кодекс" было достигнуто антиконкурентное соглашение при проведении открытого конкурса. 

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило решение Иркутского УФАС России № 181/19 от 6 марта 2019 года, которое оспаривалось заинтересованными лицами в Арбитражном суде Иркутской области. 10 декабря 2019 года суд отказал в удовлетворении требований заявителей, решение антимонопольного органа признано законным и обоснованным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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