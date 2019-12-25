В Иркутской области 26 декабря похолодает до -35 градусов

В Иркутской области 26 декабря будет переменная облачность. Небольшой снег, в южных и северо-восточных районах местами небольшой снег. Утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, юго-западный, с переходом днём в западных и северо-западных районах на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Об этом сообщили в Иркутскгидромете.

Температура ночью -18,-23º, при облачной погоде -10,-15º, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах -25,-30º, местами -35,-40º, днём -8,-13º, местами -18,-23º, в Катангском и северо-восточных районах -20,-25º, местами -30,-35º

В Иркутске переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -18,-20º, днём -10,-12º.