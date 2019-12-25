В Ангарске уничтожили австралийские орехи

В Ангарске выявили факт продажи орехов макадамия, на ценнике которых страной происхождения значилась Австралия. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Иркутской области и Республике Бурятия.

Напомним, в России запрещен ввоз продуктов из США, стран Европейского союза, Канады, Австралии, Королевства Норвегии, Украины, Республики Албания, Черногории, Республики Исландия и Княжества Лихтенштейн.

Собственник подкарантинной продукции пояснил, что страна указана им самостоятельно, наугад, документов на орех у него нет. В связи с этим, весь товар (1,35) изъяли и сожгли в котельной, о чем составлен соответствующий акт. Собственник отказался присутствовать при уничтожении.

Для справки:

Макадамия – дерево, высотой до 15 метров, произрастает в Австралии, плодоносить начинает только на 8 году своей жизни. Плоды – орех макадамия называют ещё «австралийский орех», считается самым дорогим в мире из-за сложности культивирования, способа добычи и полезных свойств.