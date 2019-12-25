«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Иркутской области

Аналитиками национального рейтингового агентства «Эксперт РА» 23 декабря подтвержден кредитный рейтинг Иркутской области на уровне ruAA+, прогноз изменения рейтинга – «Стабильный». Об этом сообщило правительство Иркутской области.



Иркутская область, согласно официальному пресс-релизу агентства, характеризуется высоким уровнем бюджетной обеспеченности. Сохраняется тенденция к увеличению доходов бюджета по ключевым статьям, одним из драйверов которого является налоговое стимулирование, предоставление налоговых льгот, призванных обеспечить привлечение инвестиций в экономику региона.



Развитию инвестиционного потенциала региона, по мнению агентства, будут способствовать такие институты развития, как ТОСЭР («Усолье-Сибирское», «Саянск», «Черемхово» и вновь образованный «Тулун»), индустриальные парки и особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. Агентство ожидает увеличения объема инвестиций по итогам 2019 года в размере не менее 5%.



Несмотря на преобладание расходов на социальную сферу, гибкость расходной части областного бюджета оценивается агентством на высоком уровне, доля капитальных расходов в общем объеме расходов бюджета в 2016-2018 гг. составляла в среднем 13,7%.



Отмечается стабильно низкий уровень долговой нагрузки Иркутской области - отношение долга к налоговым и неналоговым доходам за предшествующие 12 месяцев составило 8,5%. Комфортный график погашения долговых обязательств и низкий уровень расходов по его обслуживанию в совокупности с высокой степенью ликвидности оказывают позитивное влияние на рейтинговую оценку.



На аналогичном уровне «Эксперт РА» подтверждает кредитный рейтинг и государственным облигациям Иркутской области (выпуск 2016 года), устанавливая тем самым паритет между текущим рейтингом кредитоспособности региона и кредитным рейтингом долгового инструмента (облигационного займа серии 34001).