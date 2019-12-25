Компания «Иркутскэнерго» заняла первое место в рейтинге открытости Всемирного фонда дикой природы

Компания «Иркутскэнерго» стала победителем первого в России рейтинга открытости в области экологической ответственности топливных электро- и теплогенерирующих компаний, организованного Всемирным фондом дикой природы (WWF) России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания «Иркутскэнерго» обошла по итогам конкурса «РусГидро» и «Энел Россия», занявших, соответственно, второе и третье места. Степень экологической открытости компаний электро- и теплогенерирующего сектора оценивалась по 24 критериям. Расчет провел Аналитический центр Национального рейтингового агентства по оригинальной методике, разработанной WWF России. Исследование подготовлено в рамках проекта WWF «Люди – природе», который реализуется при поддержке Европейского союза.

Полностью результаты рейтинга доступны по ссылке на сайте WWF России.

- Мы стремимся улучшать наши практики раскрытия для того, чтобы они соответствовали самым высоким международным стандартам, - сказал Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group.

Руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников сказал, что без объективной и публичной информации о масштабах и видах негативных воздействий на окружающую среду невозможно эффективно добиваться их снижения.

- Расчет пилотного рейтинга показал, что отрасль сильно отстает в части открытости от других секторов. В этой связи на повышение экологической прозрачности компаний этой отрасли необходимо в первую очередь направить усилия общественности, - прокомментировал Книжников.