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На продолжение строительства ледового дворца в Иркутске выделят 593 млн из федерального бюджета

25 декабря 2019

Между Министерством спорта РФ и правительством Иркутской области накануне подписано соглашение о выделении 593 млн рублей из федерального бюджета на продолжение в 2020 году строительства в Иркутске центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В 2019 году на возведение этого объекта было выделено около 2 млрд 215 млн рублей из областного бюджета и 2 млрд 153 млн рублей из федерального бюджета. В следующем году из региональной казны на строительство «Байкала» будет выделено около полутора млрд рублей.

Врио губернатора Игорь Кобзев дал поручение рассмотреть возможность бесплатного посещения матчей чемпионата мира по хоккею с мячом для некоторых категорий граждан, например, для почетных граждан, ветеранов и многодетных семей.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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