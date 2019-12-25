На продолжение строительства ледового дворца в Иркутске выделят 593 млн из федерального бюджета

Между Министерством спорта РФ и правительством Иркутской области накануне подписано соглашение о выделении 593 млн рублей из федерального бюджета на продолжение в 2020 году строительства в Иркутске центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В 2019 году на возведение этого объекта было выделено около 2 млрд 215 млн рублей из областного бюджета и 2 млрд 153 млн рублей из федерального бюджета. В следующем году из региональной казны на строительство «Байкала» будет выделено около полутора млрд рублей.

Врио губернатора Игорь Кобзев дал поручение рассмотреть возможность бесплатного посещения матчей чемпионата мира по хоккею с мячом для некоторых категорий граждан, например, для почетных граждан, ветеранов и многодетных семей.