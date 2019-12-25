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Четвертый самолет МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний

25 декабря 2019

На аэродроме Иркутского авиационного завода 25 декабря состоялся первый полет четвертого самолёта МС-21-300, предназначенного для лётных испытаний. Об этом сообщает корпорация «Иркут». 

Продолжительность полета составила 1 час 40 минут, он проходил на высоте порядка 3 000 метров при скорости около 500 км/час.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей, Героев России Романа Таскаева и Олега Мутовина. По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме.

При постройке машины учтены результаты летных и наземных испытаний первых опытных самолетов МС-21-300.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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