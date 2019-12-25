Четвертый самолет МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний

На аэродроме Иркутского авиационного завода 25 декабря состоялся первый полет четвертого самолёта МС-21-300, предназначенного для лётных испытаний. Об этом сообщает корпорация «Иркут».

Продолжительность полета составила 1 час 40 минут, он проходил на высоте порядка 3 000 метров при скорости около 500 км/час.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей, Героев России Романа Таскаева и Олега Мутовина. По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме.

При постройке машины учтены результаты летных и наземных испытаний первых опытных самолетов МС-21-300.