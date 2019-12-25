Роструд: январские каникулы не повлияют на зарплаты россиян

Статья 112 Трудового кодекса РФ устанавливает гарантии по оплате труда за нерабочие праздничные дни. Это значит, что отдых в праздники не влечет уменьшения заработной платы. Рассказали «Российской газете» в пресс-службе Роструда.

"Гарантия по сохранению оплаты труда применяется в зависимости от действующей у работодателя системы оплаты труда. Для работников, получающих оклад, Трудовым Кодексом установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты. То есть, отработав рабочие дни по производственному календарю, работники получают такую же зарплату», - рассказал изданию заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Работникам со сдельной оплатой труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение. Эти выплаты определяются коллективным договором, соглашениями или трудовым договором.

При этом суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.