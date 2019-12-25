Объем закупок ВСЖД у предприятий Иркутской области и Бурятии в 2019 году на 13,7% больше прошлого года

В 2019 году объем закупок ВСЖД у предприятий Иркутской области и Республики Бурятия составил 19 млрд рублей, что на 13,7 % выше прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Восточно-Сибирская магистраль выполнила все основные плановые показатели. Погрузка сохранена на уровне прошлого года, а в 2020 году ее планируется увеличить на 1 млн тонн.

Стоит отметить, что за последние 10 лет рост грузооборота на магистрали составил 60%. Такой существенный подъем стал возможен только благодаря масштабной программе модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Объем инвестиций 2019 года составил 42,1 миллиарда рублей. В рамках программы за 12 месяцев закончено строительство и подготовлено к сдаче 19 различных объектов. Так, в июле было открыто рабочее движение по второму железнодорожному мосту через реку Лена, а уже осенью был завершен основной этап реконструкции моста через реку Селенга. Его окончательная сдача в эксплуатацию намечена на 2020 год.

В декабре после реконструкции в эксплуатацию сдана станция Вихоревка, в рамках которой была построена сортировочная горка. Этот объект позволит значительно увеличить перерабатывающую способность станции и перераспределить нагрузку с других сортировочных станций ВСЖД.

Помимо ввода новых объектов на Восточно-Сибирской железной дороге на высоком уровне держится объем ремонтно-путевых работ. За летнюю кампанию было отремонтировано более 400 километров (406,8 км). При этом на 38 участках, протяженностью 340 километров, был уложен «бархатный» путь.

Одним из масштабных проектов остается реконструкция вокзала в Иркутске. В 2019 году завершили ремонт тоннеля, а в 2020 году запланирован ремонт платформ.

В начале июля Байкальская пригородная пассажирская компания начала эксплуатацию 6 новых плацкартных вагонов в поездах на участке Новый Уоян – Лена. Современный подвижной состав оборудован автоматическими дверьми, кондиционерами, микроволновыми печами, холодильниками и розетками на 220 вольт.

Всего в 2019 году ВСЖД перевезла свыше 13 миллионов пассажиров.

Кроме того, железная дорога сохранила статус одного из крупнейших налогоплательщиков Иркутской области и Республики Бурятия. За 11 месяцев 2019 в консолидированные бюджеты и внебюджетные фонды субъектов уплачено свыше 21 млрд рублей, прогнозируемая сумма за весь год – около 22,5 млрд рублей.

В границах субъектов, по которым пролегает железная дорога, ВСЖД решает общегосударственные задачи по стимулированию производства и созданию рабочих мест. Не так давно было принято решение создать на ВСЖД рабочие места в пострадавших от паводка районов: 597 новых вакансий появилось в Нижнеудинске и Тулуне. Запущенная на днях в эксплуатацию сортировочная горка в Вихоревке добавила к этой цифре еще 72 рабочих места.

Помимо развития собственной инфраструктуры на магистрали уделяется внимание и развитию социальной сферы. Реализуются мероприятия, направленные на обновление объектов здравоохранения и образования, которые доступны не только железнодорожникам, но и всем желающим гражданам.