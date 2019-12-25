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В России появится программа обучения новой профессии: специалист по проектному финансированию

25 декабря 2019

В России подготовят первых в стране сертифицированных специалистов по проектному финансированию для банковского сектора. Как сообщает ДОМ.РФ, он начал прием заявок на эту программу. Старт обучения запланирован на весну 2020 года. 

Цель программы – подготовка «Проект.Ф» - это принципиально новая система обучения на стыке направлений по финансам, экономике и строительству.

Обучение будет проходить в течение полугода в очной форме в Москве под наставничеством ведущих экспертов отрасли и топ-менеджеров крупных девелоперских и финансовых структур. Выпускники программы продолжат работу в одном из 23 регионов России, включая крупные федеральные центры.

Программа «Проект.Ф» предполагает зарплату на уровне лучших работодателей Москвы, в том числе и на время обучения.

Главная задача – обучить молодых специалистов в сегменте корпоративных продаж проектного финансирования. За время программы участники будут постоянно отрабатывать полученные навыки на практике, а в конце пройдут финальную сертификацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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