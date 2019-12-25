Авито Работа: перед новым годом в Иркутске вырос спрос на услуги таксистов и курьеров

В Иркутске за год востребованность таксистов увеличилась в 2 раза, а курьеров – в 1,4 раза. В среднем по городу водители такси могут заработать перед Новым годом около 68 тыс. рублей в месяц, а курьеры – около 36 тыс. рублей.

Увеличилось количество вакансий и в среднем по стране: запрос на таксистов увеличился на 81%, а курьеров на 37%. Больше всего вакансий появилось в Ульяновске, Новосибирске и Екатеринбурге.

Среднероссийский доход таксистов остался на уровне прошлого года и составил 77 тыс. рублей в месяц. Самые высокие зарплатные предложения зафиксированы в Москве (84 тыс. рублей), Казани (чуть более 82 тыс. рублей) и Екатеринбурге (82 тыс. рублей).

В Иркутске число вакансий таксистов в предновогодний период выросло более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. При этом средняя заработная плата за год не изменилась и составляет около 68 тыс. рублей.

В целом по стране также выросло количество объявлений, которые предлагают работу курьером – в 1,4 раза (37%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года..Самый большой рост, в 2,5 раза – в Тюмени.

Вдвое больше курьеров, чем в прошлом году, перед Новым годом требуется в Челябинске. Единственный город из тех, что рассматривались в рамках исследования, в котором востребованность курьеров снизилась – Ульяновск.

В среднем по России доход курьеров составил чуть более 42 тыс. рублей (+5% за год). Средние зарплаты курьеров увеличились в 20 из 23 крупнейших городов, сильнее всего в Ижевске (на 42%), Красноярске (на 39%) и Омске (на 35%).

В Иркутске востребованность курьеров перед Новым годом увеличилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Вместе с тем средние зарплаты курьеров в городе выросли на 10% и составляют 35,5 тыс. рублей.