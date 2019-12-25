АВТОВАЗ увеличит цены на 2%

С началом 2020 года компания увеличит рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом газете «Ведомости» сообщили сотрудники трех дилерских компаний. Представитель АВТОВАЗа от комментариев отказался.

Например, седан самого продаваемого в России семейства автомобилей – LADA Granta – будет стоить от 455,9 тыс. рублей, подорожав на 2,5%, или на 11 тыс. рублей. Седан Vesta в базовой комплектации подорожает на 3,8% до 629,9 тыс. рублей (плюс 23 тыс. руб.), высокий хэтчбек XRAY – на 0,8% до 619,9 тыс. рублей. (плюс 5000 руб.), трехдверный внедорожник LADA 4x4 – на 2,9% до 538,9 тыс. рублей (плюс 15 тыс. руб.). Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 млн 042 тыс. 900 рублей (плюс 15 тыс. руб.).

Цены повышают и другие автопроизводители, поэтому доля LADA вряд ли сократится, считают дилеры.

Как говорит директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов, по брендам массового ценового сегмента стоит ожидать роста цен на 40 – 60 тысяч рублей. Премиум подорожает больше, на 200 – 300 тысяч.