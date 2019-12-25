Новости

Полицейские Иркутска проверяют соблюдение правил торговли пиротехникой

25 декабря 2019

Перед новогодними праздниками полицейские Иркутска проводят рейды, направленные на выявление незаконной продажи пиротехники. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. 

Правоохранители в местах продажи проверили условия хранения и реализации пиротехники, а также сопроводительные документы подтверждающие качество и легальность изготовления этих изделий.

Особое внимание обратили на соблюдение мер пожарной безопасности в павильонах. Стражи порядка выявляют продавцов, занимающихся сбытом просроченной пиротехники, устанавливают другие нарушения правил продажи этой продукции.

Недавно выявили факт продажи пиротехники ребенку. В отношении продавца возбуждено административное производство.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
5 лет назад в России начался финансовый кризис
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании