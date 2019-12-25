Полицейские Иркутска проверяют соблюдение правил торговли пиротехникой

Перед новогодними праздниками полицейские Иркутска проводят рейды, направленные на выявление незаконной продажи пиротехники. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Правоохранители в местах продажи проверили условия хранения и реализации пиротехники, а также сопроводительные документы подтверждающие качество и легальность изготовления этих изделий.

Особое внимание обратили на соблюдение мер пожарной безопасности в павильонах. Стражи порядка выявляют продавцов, занимающихся сбытом просроченной пиротехники, устанавливают другие нарушения правил продажи этой продукции.

Недавно выявили факт продажи пиротехники ребенку. В отношении продавца возбуждено административное производство.