Счетная палата: программа поддержки малого бизнеса не показала результатов

Почти 80 млрд, затраченные на поддержку малого бизнеса не дали за четыре года никаких результатов, считает Счетная палата. Как говорят в ведомстве, бизнесу проще брать кредит в банке, чем обращаться за поддержкой к государству. Сообщает Forbes.

Количество МСП с 2014 года почти не изменилось (5,5–6 млн). Финансовые показатели предприятий, получивших поддержку государства, менялись по-разному, что не позволяет однозначно оценить эффективность потраченных на них госсредств. Отдельные субъекты МСП, получившие поддержку, и вовсе прекратили свою деятельность после ее получения, говорится в докладе.

Опрошенные Forbes представители бизнеса оценивают меры поддержки со стороны государства двояко. По их мнению, власти предлагают выгодные условия для кредитования, но с другой стороны, получить такой кредит слишком сложно.

Как говорит Антон Василенко, владелец мпании «ДЖАСТ ЭППЛ», которая производит оборудование для продажи мороженого, получить помощь сложно. Его компания взяла в МСП Банке кредит на один год на 1 млн рублей под 6,5% годовых.

По его мнению, плюсы программы – это маленький процент по кредиту, отсутствие страховок и поручителей. А вот минусы – это наличие большой бумажной волокиты.

«показали все бухгалтерские документы, все продажи, все договоры, это все долго рассматривалось. Потом после рассмотрения довозили еще бумаги, много времени тратили на согласование серийных номеров оборудования для залога. Пришлось на это двух сотрудников выделить», — рассказывает предприниматель.