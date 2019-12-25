ВСЖД: Движение туристических поездов по КБЖД планируем сделать круглогодичным

Туристические маршруты по железной дороге набирают популярность по всей России, Иркутская область – не исключение. Визитной карточкой Восточно-Сибирской железной дороги является Кругобайкальская железная дорога (КБЖД). Количество перевезенных туристов по ней ежегодно растет, сообщил начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов во время пресс-конференции, посвященной итогам работы дороги в 2019 году.

– Объемы перевозки туристов по КБЖД в 2019 году выросли практически в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, – отметил Василий Фролов. – Мы видим востребованность данного направления у жителей Иркутской области, близлежащих регионов, у иностранных туристов. Для нас это знаковое и важное направление, поэтому мы не планируем останавливаться, будем развивать его. Туристов привлекают ретро-стиль, паровозная тяга. Поэтому, заботясь о комфорте в вагонах, мы обустраиваем в стиле ретро всю инфраструктуру – платформы, искусственные сооружения.

Как сообщил начальник ВСЖД, в 2019 году на паровозной тяге проследовал 1515 поездов, в которых было перевезено 16,4 тыс. пассажиров, в 47-ми международных туристических поездах было перевезено 15,8 тыс. иностранных туристов. Всего за 2019 год по Кругобайкальской железной дороге проследовали 336 поездов, перевезено 80,4 тыс. пассажиров. Для сравнения в 2018 году проследовали 246 поездов, было перевезено 58 тыс. пассажиров.

Основные перевозки приходятся на теплое время года, но запрос от путешественников есть и на осень, поэтому в будущем компания планирует продлить движение туристических поездов до ноября, а в дальнейшей перспективе организовывать зимние туры по КБЖД в пригородных поездах на регулярной основе.